Antalya'da deprem meydana geldi! 14 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 14 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. AFAD verilerine göre, Antalya'da deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar…
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Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı…
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SON DEPREMLER LİSTESİ 14 OCAK 2025
2025-01-14 06:07:5738.5244428.238337.0ML1.2Salihli (Manisa)
2025-01-14 06:03:3538.2233338.033897.0ML1.4Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-14 06:00:0837.2669436.790567.0ML1.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-14 05:26:5637.1863938.91258.89ML1.0Haliliye (Şanlıurfa)
2025-01-14 05:26:0536.3730627.7413950.68ML2.3Ege Denizi - [39.52 km] Datça (Muğla)
2025-01-14 05:23:3639.8777841.777.01ML1.5Pasinler (Erzurum)
2025-01-14 05:21:1138.2397238.126677.0ML0.8Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-14 05:15:0737.7552836.639177.0ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-14 04:41:2337.3169428.682227.0ML1.3Menteşe (Muğla)
2025-01-14 04:35:2238.2825.603616.74ML2.3Ege Denizi - [56.83 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-14 04:34:1438.5516728.206117.0ML1.1Salihli (Manisa)
2025-01-14 04:21:1338.0833337.235284.82ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)
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2025-01-14 03:32:1038.5336128.259727.0ML1.3Salihli (Manisa)
2025-01-14 03:26:1037.6691736.28755.7ML1.3Andırın (Kahramanmaraş)
2025-01-14 03:06:5738.1783338.686117.0ML0.8Pütürge (Malatya)
2025-01-14 03:03:1838.5169428.246396.97ML0.9Salihli (Manisa)
2025-01-14 02:54:4340.1955628.951947.08ML1.7Nilüfer (Bursa)
2025-01-14 02:52:3238.5247228.236397.0ML0.8Salihli (Manisa)
2025-01-14 02:49:5937.2741736.856117.01ML1.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-14 02:42:5638.5102828.229447.0ML1.6Salihli (Manisa)
2025-01-14 02:36:3338.5294428.248336.98ML1.2Salihli (Manisa)
2025-01-14 02:36:3238.2938.711947.0ML1.0Battalgazi (Malatya)
2025-01-14 02:27:2337.3061136.788066.81ML1.2Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-14 02:24:4538.5722231.936397.0ML1.0Yunak (Konya)
2025-01-14 02:09:3138.2738925.575837.07ML2.3Ege Denizi - [59.27 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-14 02:08:5138.4205637.834177.22ML1.1Akçadağ (Malatya)
2025-01-14 01:58:4840.7027832.817227.0ML1.1Çerkeş (Çankırı)
2025-01-14 01:38:1339.3177841.141396.8ML1.5Karlıova (Bingöl)
2025-01-14 01:32:3938.5408328.252226.97ML1.3Salihli (Manisa)
2025-01-14 01:25:2838.5263928.236679.88ML1.4Salihli (Manisa)
2025-01-14 01:01:0237.8013937.366677.0ML0.9Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2025-01-14 00:53:5837.4211142.205838.95ML1.1Merkez (Şırnak)
2025-01-14 00:50:4038.4155637.464727.04ML1.6Darende (Malatya)
2025-01-14 00:35:0338.0527838.254727.0ML0.8Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-14 00:24:26 38.07222 27.25833 9.71 ML 2.3 Menderes (İzmir)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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