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        Son depremler listesi 14 Ağustos 2024 Çarşamba: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Malatya ve Hatay'da 3 ve üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ağustos 2024 Çarşamba son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 07:14 Güncelleme: 14.08.2024 - 07:14
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        • 1

          Son depremler listesi 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü için sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak en büyük depremler Malatya ve Hatay’da ölçüldü. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 14 Ağustos son depremler listesi…

        • 2

          MALATYA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya ili Hekimhan ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15.17 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          HATAY DEPREM İLE SALLANDI!

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Suriye’nin Salamiyah, Hamah bölgesinde ve Hatay’ın Yayladağı ilçesinde deprem oldu.

          Büyüklüğü 4.0 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 13.04 olarak ölçüldü.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
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