Şırnak ve Kahramanmaraş'ta deprem! 13 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Hatay, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 13 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
- 1
Son depremler listesi 13 Nisan Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Hatay, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte, 13 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
- 2
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08:36'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem oldu.
2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- 3
ŞIRNAK'TA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:39'da Şırnak'ın Uludere ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.
2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
-
- 4
HATAY’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 06:43’te deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.29 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- 5
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 6
-