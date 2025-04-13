Son depremler listesi 13 Nisan Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Hatay, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte, 13 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…