        Ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanıyor. AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 4 deprem meydana geldiğini duyurdu. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İşte, 13 Kasım 2025 son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 10:01 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:01
        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir sabah saatlerinde art arda 4 deprem ile sallandı. Merkez üssü Sındırgı olan 4 üzeri büyüklüğündeki depremler, çevre illerden de hissedildi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Balıkesir'de sabah saatlerinde art arda 4 deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 12.31 kilometre olarak ölçüldü.

          Ardından 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha oldu.

          DHA'daki habere göre sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

          Saat 07.45'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 7.01 kilometre olarak açıkladı.

        • 3

          AKDENİZ'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de saat 07.46'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 40.46 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
