Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Haziran 2025: Edirne, Şanlıurfa ve Sivas'ta deprem! Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Edirne, Şanlıurfa ve Sivas deprem ile sallandı! 13 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; bugün Edirne, Şanlıurfa ve Sivas deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; bugün Edirne, Şanlıurfa ve Sivas'ta deprem meydana geldi. İşte, 13 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...

        • 2

          SİVAS'TA DEPREM

          Sivas'ta saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Gürün ilçesi olduğunu açıkladı.

          Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmedi.

        • 3

          ŞANLIURFA'DA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:47’de Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre altında kaydedildi.

        • 4

          EDİRNE’DE DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:37’de merkez üssü Edirne’nin Enez ilçesi olan bir deprem kaydedildi.

          3.2 büyüklüğündeki sarsıntının zeminden 10.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 5

          13 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-06-13 10:26:11 38.87583 37.4575 7.0 MW 4.0 Gürün (Sivas)

          2025-06-13 09:47:34 37.52639 38.63556 6.99 ML 3.1 Hilvan (Şanlıurfa)

          2025-06-13 07:14:13 38.48278 42.95861 7.03 ML 2.9 Van Gölü - [09.63 km] Gevaş (Van)

          2025-06-13 05:18:57 37.03528 44.87056 7.0 ML 2.6 Soran, Erbil (Irak) - [29.60 km] Şemdinli (Hakkari)

          2025-06-13 03:37:05 40.67583 26.11278 10.61 ML 3.2 Enez (Edirne)

          2025-06-13 03:18:08 39.205 28.97583 7.0 ML 2.5 Simav (Kütahya)

          2025-06-13 02:52:30 40.27361 23.90306 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

          2025-06-13 02:34:55 36.82056 25.84167 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

          2025-06-13 02:10:59 40.36417 23.60806 6.28 ML 3.2 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [180.64 km] Gökçeada (Çanakkale)

          2025-06-13 01:56:39 40.32583 24.01694 5.88 ML 3.5 Ayion Oros (Yunanistan) - [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale)

        • 6

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Habertürk Anasayfa