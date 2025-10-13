Son depremler listesi 13 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli verileri iledeprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 13 Ekim 2025 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Peki, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi en son yaşanan depremleri saniye saniye kayıt altına amaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Kütahya’da deprem oldu. İşte, 13 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…
KÜTAYHA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.03’te Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Saat 06:43’te Kütahya Simav merkezli bir deprem daha oldu. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.62 kilometre derinliğinde kaydedildi.
13 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-10-13 06:43:28 39.25111 28.92917 10.62 ML 3.0 Simav (Kütahya)
2025-10-13 03:03:58 39.22639 28.95111 7.0 ML 3.6 Simav (Kütahya)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
