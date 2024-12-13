Afyonkarahisar deprem ile sallandı! 13 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre, Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri Afyon deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, 13 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Afyonkarahisar deprem verileri...
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Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Büyük küçük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. AFAD son dakika verilerine göre, Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. Afyonkarahisar deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 13 Aralık 2024 son depremler listesine eklendi.
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AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.35'te Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde deprem meydana geldi.
Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 12.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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AFYONKARAHİSAR DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sultandağı (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-12-13
Saat:07:35:02 TSİ
Enlem:38.69639 N
Boylam:31.47139 E
Derinlik:12.51 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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