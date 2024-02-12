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        Haberler Gündem Son depremler listesi 12 Şubat: AFAD ve Kandilli verileriyle en son deprem nerede ve ne zaman oldu?

        En son nerede deprem oldu? İşte 12 Şubat AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından takip ediliyor. Pazartesi günü Malatya ve Sivas olmak üzere birçok ilde deprem meydana geldi. İşte, güncel veriler ile 12 Şubat son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 07:55 Güncelleme: 12.02.2024 - 07:55
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        • 1

          12 Şubat son depremler listesi... Türkiye her an deprem yaşayan bir ülke. Meydana gelen küçük ve büyük depremlerin hepsi anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. Sizler için meydana gelen son depremleri ve büyüklüklerini derledik. İşte, 12 Şubat Pazartesi son depremler listesi...

        • 2

          SİVAS'TA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi'ne göre; gece yarısı Sivas'ta 2.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

        • 3

          BAŞKA BİR DEPREM MALATYA'DA OLDU!

          AFAD verilerine göre; sabaha karşı Malatya Akçadağ, 2.4 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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