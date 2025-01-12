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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 12 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        En son nerede deprem oldu? 12 Ocak 2025 ve Kandilli son depremler listesi

        12 Ocak Pazar günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli depremler kaydedildi. Bu depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak izlenip raporlandı. Depremler, yerel halk tarafından her zaman hissedilmese de uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, en son deprem ne zaman ve hangi bölgede meydana geldi? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre 12 Ocak 2025 tarihli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 08:33 Güncelleme: 12.01.2025 - 08:33
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        • 1

          Türkiye, deprem kuşağında yer alan ve sık sık sismik aktivitelerin gözlendiği bir ülke. Birçok deprem, vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Peki, en son ne zaman ve nerede bir deprem meydana geldi? İşte 12 Ocak 2025 itibarıyla gerçekleşen son depremler...

        • 2

          MUĞLA SALLANDI

          Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 03.50'de, 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.92 kilometre altında yaşandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ ANBEAN GÜNCELLENİYOR

          Muğla dışında kayıtlara geçen diğer depremlerin tamamı küçük çaplıydı. 12 Ocak'ta kayda geçen depremlerden en büyüğü 1.9 olduğu için vatandaşlar tarafından hissedilmedi.

        • 4
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