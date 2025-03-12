Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 12 Mart 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 12 Mart 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre; bugün Çanakkale, Elazığ, Manisa ve Muğla sallandı. 2 üzeri büyüklükteki bu depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri 12 Mart 2025 son depremler listesine eklendi. İşte, 12 Mart 2025 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 07:18 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. İşte, 12 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor.

        • 2

          12 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

          12-03-2025 03:34:19 39.4311 26.3686 7 ML 2.5 Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)

          12-03-2025 03:08:08 38.6961 39.9719 7 ML 2.4 Palu (Elazığ)

          12-03-2025 02:08:21 38.3392 28.2117 7 ML 2.8 Salihli (Manisa)

        • 3

          12-03-2025 00:33:15 35.6939 26.9781 7 ML 2.6 Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)

          12-03-2025 00:04:07 36.3153 28.8878 12.06 ML 2.7 Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Trump Tesla araca bindi
        Trump Tesla araca bindi
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Savcı Maradona'nın ölümüyle ilgili suçlamada bulundu
        Savcı Maradona'nın ölümüyle ilgili suçlamada bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Habertürk Anasayfa