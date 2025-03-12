Son depremler listesi 12 Mart 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre; bugün Çanakkale, Elazığ, Manisa ve Muğla sallandı. 2 üzeri büyüklükteki bu depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri 12 Mart 2025 son depremler listesine eklendi. İşte, 12 Mart 2025 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. İşte, 12 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor.
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12 MART SON DEPREMLER LİSTESİ
12-03-2025 03:34:19 39.4311 26.3686 7 ML 2.5 Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-03-2025 03:08:08 38.6961 39.9719 7 ML 2.4 Palu (Elazığ)
12-03-2025 02:08:21 38.3392 28.2117 7 ML 2.8 Salihli (Manisa)
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12-03-2025 00:33:15 35.6939 26.9781 7 ML 2.6 Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)
12-03-2025 00:04:07 36.3153 28.8878 12.06 ML 2.7 Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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