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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 12 Kasım 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Son depremler listesi 12 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 07:19 Güncelleme: 12.11.2024 - 07:19
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        • 1

          Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Kasım 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          MALATYA’DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 03.00’te Malatya ili Kamıştaş ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.8 büyüklüğündeki sarstının derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

        • 3

          Yer: KAMISTAS-(MALATYA)

          Tarih: 2024.11.12

          Saat: 03:00:08

          Derinlik: 5.0

          Büyüklük: 2.8

        • 4
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