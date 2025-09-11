Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Peki en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 12 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...