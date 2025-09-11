Habertürk
        Son depremler listesi 12 Eylül Cuma: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 12 Eylül: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 12 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 07:59 Güncelleme: 12.09.2025 - 00:05
          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Peki en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 12 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

          ANKARA'DA DEPREM

          Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20.28'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 08.24'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Sarsıntı, 11.08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

          11 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-09-11 16:52:42 39.16 28.19917 6.73 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-11 16:39:12 37.80194 29.27639 7.0 ML 1.3 Honaz (Denizli)

          2025-09-11 16:35:55 39.16 28.20417 7.49 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-11 16:11:29 39.16694 28.25361 5.17 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-11 16:08:51 36.44667 36.44167 7.0 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)

          2025-09-11 15:53:54 39.20944 28.15389 7.12 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-11 15:48:31 38.98417 27.97333 6.86 ML 1.2 Akhisar (Manisa)

          2025-09-11 15:48:13 37.55361 35.57278 6.89 ML 1.3 Kozan (Adana)

          EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

