Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 12 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 12 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizde meydana gelen tüm depremleri anbean kayıt altına almaya devam ediyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Eylül 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 07:15 Güncelleme: 12.09.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün meydana gelen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 12 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 2

          BALIKESİR’DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:35’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 6.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        "Kremlin prova yapıyor"
        "Kremlin prova yapıyor"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Habertürk Anasayfa