Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 11 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMELER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMELR LİSTESİ - 11 MAYIS 2020

2020.05.11 16:17:37 37.9578 28.7638 13.8 -.- 1.9 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2020.05.11 15:42:52 40.2533 26.5828 29.0 -.- 1.3 -.- KANGIRLI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2020.05.11 15:21:47 38.4330 39.2493 1.6 -.- 1.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.11 13:23:13 37.0160 27.6978 19.3 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.05.11 13:05:18 36.1935 35.8698 5.0 -.- 2.8 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2020.05.11 12:54:26 40.0512 28.9613 26.5 -.- 1.2 -.- DAGAKCAKOY-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2020.05.11 12:42:43 39.2195 27.5935 12.3 -.- 1.6 -.- HATUN-SOMA (MANISA) İlksel

2020.05.11 12:40:57 37.8600 27.2317 9.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.11 12:33:06 37.8250 27.1950 5.0 -.- 3.6 3.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.11 12:10:34 38.3487 38.7963 5.0 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.05.11 12:06:24 39.1803 27.5758 0.0 -.- 1.6 -.- TURGUTALP-SOMA (MANISA) İlksel

2020.05.11 12:05:45 38.9718 32.8285 0.0 -.- 1.7 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel