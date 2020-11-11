Son dakika haberine göre; Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi. İşte 11 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 KASIM 2020