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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 11 Eylül 2024 Çarşamba: AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler sorgulama 11 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 11 Eylül 2024 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre Manisa'da şiddetli bir deprem oldu. İşte, Manisa deprem merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 07:09 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:18
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD’ın resmi verilerine göre Manisa’da gece yarısı şiddetli bir deprem oldu. İşte, 11 Eylül 2024 son depremler listesi...

        • 2

          MANİSA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:36’da Manisa ili Akhisar ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.96 km derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          SİVAS DEPREM İLE SALLANDI!

          AFAD verilerine göre, saat 01.09’da Sivas’ın Gürün ilçesinde bir deprem oldu.

          Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.

        • 4

          13 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

          AFAD verilerine göre, 11 Eylül Çarşamba günü saat 07.10 itibarıyla toplam 13 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 1.0 ile 3.9 arasında değişti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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