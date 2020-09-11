Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre meydana gelen depremler yayınlanıyor. İşte 11 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 EYLÜL 2020

2020.09.11 19:25:56 38.7117 26.5825 5.5 -.- 3.2 3.3 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.11 18:01:37 36.4712 28.7378 4.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.11 17:22:04 39.2785 27.6685 0.0 -.- 1.5 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.11 17:11:47 36.9705 28.5053 21.6 -.- 0.8 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2020.09.11 12:50:42 37.2428 28.1850 0.0 -.- 1.5 -.- PASAPINARI-(MUGLA) REVIZE01 (2020.09.11 12:50:42)

2020.09.11 12:42:57 37.0375 28.4680 0.0 -.- 1.1 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2020.09.11 11:53:13 38.9608 26.1752 12.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.11 11:47:15 39.6432 29.4335 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2020.09.11 11:33:55 36.2363 33.6825 0.0 -.- 0.8 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2020.09.11 10:44:12 38.6438 37.3867 3.4 -.- 1.8 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel

2020.09.11 10:07:55 37.8617 29.5805 10.0 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.09.11 09:44:12 39.0472 27.8105 3.2 -.- 0.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.11 09:26:18 39.4453 33.0840 6.7 -.- 1.8 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2020.09.11 08:01:05 34.2650 25.6567 21.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.11 06:39:55 39.1430 28.1790 5.0 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2020.09.11 06:00:54 38.2228 23.1065 2.1 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel

2020.09.11 05:51:59 38.0993 38.5577 5.4 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel