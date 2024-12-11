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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 11 Aralık Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

        Muğla'da deprem meydana geldi! 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 07:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:46
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        • 1

          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olan depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 3

          MUĞLA DEPREM VERİLERİ

          Büyüklük:4.4 (Mw)

          Yer:Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)

          Tarih:2024-12-11

          Saat:07:44:18 TSİ

          Enlem:34.82722 N

          Boylam:27.05611 E

          Derinlik:9.1 km

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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