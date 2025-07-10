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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Temmuz 2025: Ege Denizi ve Çorum’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi ve Çorum deprem! ile sallandı! 10 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 10 Temmuz Perşembe günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi ve Çorum deprem ile sallandı. İşte, 10 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 07:23 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:53
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        • 1

          Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 10 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          ÇORUM'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 04:56'da Çorum'un Sungurlu ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 11.88 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, saat 01:54'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

          4.6 büyüklüğündeki deprem, 11.1 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 4

          10 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-07-10 07:00:59 35.79722 28.42694 37.24 ML 2.7 Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya)

          2025-07-10 06:23:44 38.57639 38.00556 7.0 ML 2.6 Yazıhan (Malatya)

          2025-07-10 04:56:37 40.16833 34.55694 11.88 ML 3.0 Sungurlu (Çorum)

          2025-07-10 01:54:02 36.60889 25.43333 11.1 MW 4.6 Ege Denizi

        • 5

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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