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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Şubat 2025: Ege Denizi'nde sismik hareketlilik sürüyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor! 10 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi peş peşe sallanmaya devam ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 10 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:11
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        • 1

          Son depremler listesi 10 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’ndeki sarsıntılar devam ediyor. İşte, 10 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…

        • 2

          EGE DENİZİ’NDE SARSINTILAR SÜRÜYOR

          Ege Denizi'nde 9 Şubat Pazar günü de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor.

          AFAD ölçümlerine göre Ege Denizi'nde meydana gelen 3 üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          Saat 22.05'te 5.1 büyüklüğünde

          Saat 21.53'te 4.6 büyüklüğünde

          Saat 14:59'da 4.5 büyüklüğünde,

          Saat 14:54'te 4.2 büyüklüğünde

          Saat 13:46'da 3.0 büyüklüğünde,

          Saat 12:01'de 4.1 büyüklüğünde,

          Saat 11:57'de 3.5 büyüklüğünde,

          Saat 11:06'da 3.6 büyüklüğünde,

          Saat 09:51'de 3.1 büyüklüğünde,

          Saat 09:17'de 3.5 büyüklüğünde,

          Saat 08:01'de 3.8 büyüklüğünde,

          Saat 08:00'de 3.4 büyüklüğünde,

          Saat 07:47’de 4.3 büyüklüğünde,

          Saat 06:54’te 3.1 büyüklüğünde,

          Saat 06:52’de 3.0 büyüklüğünde,

          Saat 06:00’da 3.3 büyüklüğünde,

          Saat 05:55’te 3.5 büyüklüğünde,

          Saat 05:51’de 3.1 büyüklüğünde,

          Saat 05:50’de 3.1 büyüklüğünde,

          Saat 05:01’de 3.1 büyüklüğünde,

          Saat 04:35’te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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