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        Haberler Gündem Son depremler listesi 10 Şubat 2024: AFAD ve Kandilli ile en son nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        En son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte 10 Şubat son depremler listesi

        Türkiye, deprem kuşağında yer alarak, her an deprem riskiyle yaşıyor. Her gün yurt genelinde hissedilmese de birçok deprem meydana geliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık kaydedilen verilerle 10 Şubat Cumartesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 08:20 Güncelleme: 10.02.2024 - 08:20
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        • 1

          SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ŞUBAT... Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bölgelerinde anlık olarak küçük de olsa birçok deprem meydana geliyor. Anbean kaydedilen depremlerden bazıları hissedilmezken bazıları derinlik açısından kendisini hissettiriyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 10 Şubat son depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA'DA DEPREM!

          Muğla, 6 kilometre derinlikte meydana gelen bir deprem yaşadı. Deprem 2.8 olarak kaydedildi.

        • 3

          KAHRANMARAŞ GECE BOYU KÜÇÜK DEPREMLERLE SALLANDI

          Kahramanmaraş; 9 Şubat'ı, 10 Şubat'a bağlayan gece küçük çaplı birçok depremle sallandı. Aralarından en büyüğü saat 07.21'de 3.6 olarak kaydedildi.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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