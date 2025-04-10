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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Nisan 2025 Perşembe: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 10 Nisan Perşembe: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az öcne deprem mi oldu?

        Son depremler listesi 10 Nisan 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Nisan 2025 Son depremler listesi ile depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 07:24 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:11
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 10 Nisan 2025 Son depremler listesi AFAD/Kandilli görüntüleme ekranı...

        • 2

          10 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          10-04-2025 06:13:58 37.87 37.8881 21.95 ML 1.2 Tut (Adıyaman) 657022

          10-04-2025 05:44:21 37.1422 28.5739 7 ML 1.4 Ula (Muğla) 657020

          10-04-2025 05:40:50 37.0853 38.3392 7 ML 2.1 Suruç (Şanlıurfa) 657021

          10-04-2025 04:59:05 40.3461 33.4733 7.42 ML 1.1 Kalecik (Ankara) 657019

          10-04-2025 02:03:02 40.825 35.1878 10.64 ML 1.5 Gümüşhacıköy (Amasya) 657017

          10-04-2025 01:50:38 38.1242 36.4947 7 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 657018

          10-04-2025 01:41:20 38.2867 38.2611 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 657014

          10-04-2025 01:37:49 36.3547 28.9728 22.06 ML 1.9 Akdeniz - [19.11 km] Fethiye (Muğla) 657016

          10-04-2025 01:32:46 37.0981 28.3589 7 ML 1.6 Ula (Muğla) 657015

          10-04-2025 00:16:57 38.2869 38.1983 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 657012

          10-04-2025 00:14:11 39.5972 40.5664 7 ML 1.2 Tercan (Erzincan)

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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