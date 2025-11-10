Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor! 10 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sarsıntı hissedenler ''Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sındırgı merkezli 3.0 üzeri büyüklükte birçok sarsıntı meydana geldi. Peki en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte 10 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde hem 01.06'da hem de 05.48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da saat 09.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.
Balıkesir Sındırgı’da;
Saat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde 11.01 kilometre derinlikte,
Saat 05.48’de 4.5 büyüklüğünde 13.25 kilometre derinlikte,
Saat 05.50’de 3.9 büyüklüğünde 7.03 kilometre derinlikte,
Saat 05.52’de 3.6 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinlikte,
Saat 06.01’de 3.4 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,
Saat 06.38’de 3.1 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,
Saat 06.42’de 3.1 büyüklüğünde 10.05 kilometre derinlikte,
Saat 06.57'de 3.0 büyüklüğünde 12.36 kilometre derinlikte,
Saat 07.28'de 3.1 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinlikte,
Saat 09.41'de 4.4 büyüklüğünde 10.38 kilometre derinlikte,
Saat 09.44'te 3.2 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,
Saat 10.02'de 3.7 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,
Saat 10.05'te 3.1 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,
Saat 10.08'de 3.6 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte deprem oldu.
10 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-10 10:08:24 39.24111 28.13722 7.0 MW 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 10:05:34 39.24083 28.12889 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 10:02:36 39.23972 28.12972 7.0 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:44:57 39.24611 28.11667 7.0 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 09:41:40 39.135 28.29 10.38 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 08:03:01 34.71583 25.85972 5.96 ML 3.1 Akdeniz
2025-11-10 07:28:53 39.16417 28.27528 6.99 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 06:57:02 39.20028 28.09111 12.36 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 06:42:07 39.2525 28.16361 10.05 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 06:38:46 39.22667 28.1625 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 06:01:54 39.255 28.15417 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 05:52:53 39.25361 28.16056 6.99 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 05:50:04 39.20528 28.13528 7.03 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 05:48:57 39.21722 28.13944 13.25 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 01:06:42 39.23778 28.14111 11.01 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
