Ege Denizi'nde peş peşe deprem! 10 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Son verilere göre Ege Denizi'nde peş peşe deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 10 Kasım 2024 Son depremler listesi.
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde İşte, 10 Kasım 2024 Son depremler listesi…
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EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi.
Saat 07.51'de yaşanan deprem, 3.3 büyüklüğünde ve 6.15 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 08.12'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.8 olarak ölçülürken derinliği ise 6.15 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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