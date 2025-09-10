Son depremler listesi 10 Eylül 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Elazığ’ın Maden ilçesi açıklarında deprem oldu. İşte, 10 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…