        Son depremler listesi 10 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 10 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Maden ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 10 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 07:24 Güncelleme: 10.09.2025 - 07:26
        • 1

          Son depremler listesi 10 Eylül 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Elazığ’ın Maden ilçesi açıklarında deprem oldu. İşte, 10 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          ELAZIĞ AÇIKLARINDA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:11’de Hazar Gölü merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Elazığ’ın Maden ilçesine 02.35 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          10 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

          2025-09-10 04:11:42 38.51083 39.48083 5.75 ML 3.1 Hazar Gölü - [02.35 km] Maden (Elazığ)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        • 7
        Habertürk Anasayfa