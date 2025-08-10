Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Ağustos 2025 Pazar: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü ve merkez üsttü neresiydi?

        Balıkesir'de deprem oldu! 10 Ağustos 2025 Pazar son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        10 Ağustos 2025'te de ülkenin farklı noktalarında, çeşitli büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Vatandaşların çoğu tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak tespit edilip kamuoyuna duyuruldu. Uzmanlar, bölgelerdeki sismik aktiviteyi yakından takip ederken, gün içinde son deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. İşte, 10 Ağustos 2025 Pazar son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 07:52 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, aktif fay hatlarının kesişiminde bulunması nedeniyle sık sık deprem haberleriyle gündeme geliyor. 10 Ağustos 2025 tarihinde de ülkenin farklı bölgelerinde yer sarsıntıları kaydedildi. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından eş zamanlı olarak tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu. İşte, 10 Ağustos 2025 Pazar tarihli güncel deprem verileri…

        • 2

          BALIKESİR SALLANDI

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.46'da ve yerin 6.97 kilometresinde oldu.

        • 3

          EGE DENİZİNDE DEPREM

          Ege Denizi, saat 02.22'de 2.2 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Deprem yerin 17.73 kilometre altında oldu.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa