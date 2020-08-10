Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 8 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 AĞUSTOS 2020

2020.08.10 10:59:01 38.6027 44.0933 5.0 -.- 3.0 -.- MOLLATOPUZ-OZALP (VAN) İlksel

2020.08.10 08:58:02 37.8860 29.3482 0.0 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2020.08.10 08:48:23 38.9778 43.5508 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel

2020.08.10 08:43:43 38.3263 38.8863 6.3 -.- 2.0 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2020.08.10 08:35:31 36.3463 28.2250 15.5 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.10 08:10:29 36.6610 28.8985 5.0 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.10 07:29:21 37.4275 35.8748 7.4 -.- 3.6 3.6 COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.08.10 05:07:55 40.4847 22.8125 18.0 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN İlksel

2020.08.10 04:53:34 35.0622 26.4237 13.8 -.- 3.6 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.10 04:18:52 38.4323 39.3032 9.4 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.10 03:51:39 38.4178 39.1795 9.7 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.10 03:45:26 35.7787 28.2105 2.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.10 03:28:08 38.8560 27.1540 4.6 -.- 1.6 -.- HACIOMERLI-ALIAGA (IZMIR) İlksel