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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Temmuz 2025: Malatya, Manisa ve Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya, Manisa ve Bursa'da deprem! 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 1 Temmuz Salı günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Malatya, Manisa ve Bursa'da ölçüldü. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 07:12 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:29
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        • 1

          Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          BURSA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.47'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin 9,82 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12:57'de 4.2, 13:00'te 3.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

        • 3

          MANİSA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:31’de merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, yerin 10.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          MALATYA’DA DEPREM!

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:31’de Malatya Yeşilyurt merkezli bir deprem meydana geldi.

          2.9 büyüklüğündeki deprem, 11.68 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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