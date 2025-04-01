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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Nisan 2025: Kars deprem ile sallandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Kars deprem ile sallandı! 1 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Kars deprem ile sallandı. İşte 1 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 07:54 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:10
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        • 1

          Son depremler listesi 1 Nisan Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Kars'ta deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          KARS DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:56'da Ermenistan Shirak - Kars Akyaka merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.26 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          AKDENİZ'DE DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:17'de Akdeniz'de deprem oldu.

          3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 16.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          ÇANAKKALE’DE DEPREM

          Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında saat 01.11’de deprem meydana geldi.

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, merkez üssü Çanakkale ili Ayvacık ilçesi olarak ölçülen sarsıntının büyüklüğü 3.4, derinliği ise 7.53 kilometre olarak ölçüldü.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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