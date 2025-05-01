23 Nisan’da İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25 Nisan'da ise Kütahya’da 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem oldu. O tarihten bu yana Marmara ve Ege’de fay hareketliliği devam ediyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Osmaniye deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Mayıs 2025 Son depremler listesi…