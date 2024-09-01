Hatay ve Akdeniz'de deprem! 1 Eylül 2024 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi
1 Eylül günü Türkiye'nin birçok şehrinde deprem oldu. Depremlerin birçoğu hissedilmeyecek seviyede olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçiriliyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 1 Eylül 2024 son depremler listesi...
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Türkiye, dünyadaki deprem ülkelerinden biri dolayısıyla her an deprem gerçeği ile yaşıyor. Bu kapsamda, birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilmese de ülkede birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 1 Eylül 2024 son depremler listesi..
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AKDENİZ SALLANDI
Akdeniz saat 02.39'da 2.4 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem Muğla'da hissedilirken yerin 8 kilometre altında oldu.
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HATAY'DA DEPREM
Hatay'ın Antakya ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 01.13'te olan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.
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