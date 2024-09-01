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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Hatay ve Akdeniz'de deprem! 1 Eylül 2024 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        1 Eylül günü Türkiye'nin birçok şehrinde deprem oldu. Depremlerin birçoğu hissedilmeyecek seviyede olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçiriliyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 1 Eylül 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 08:48 Güncelleme: 01.09.2024 - 08:48
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        • 1

          Türkiye, dünyadaki deprem ülkelerinden biri dolayısıyla her an deprem gerçeği ile yaşıyor. Bu kapsamda, birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilmese de ülkede birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 1 Eylül 2024 son depremler listesi..

        • 2

          AKDENİZ SALLANDI

          Akdeniz saat 02.39'da 2.4 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem Muğla'da hissedilirken yerin 8 kilometre altında oldu.

        • 3

          HATAY'DA DEPREM

          Hatay'ın Antakya ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 01.13'te olan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.

        • 4
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