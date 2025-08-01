Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Kütahya 5 dakikada dört deprem ile sallandı. İşte, 1 Ağustos 2025 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...