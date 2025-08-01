Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Ağustos 2025: Kütahya'da 5 dakikada dört deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kütahya'da 5 dakikada dört deprem! 1 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, 1 Ağustos tarihli en son depremleri sorguluyor. AFAD verilerine göre, Kütahya'da 5 dakikada dört deprem oldu. İşte, 1 Ağustos 2025 son depremler sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 07:21 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Kütahya 5 dakikada dört deprem ile sallandı. İşte, 1 Ağustos 2025 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

        • 2

          KÜTAHYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM

          Kütahya 5 dakikada dört deprem ile sallandı.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:15’te Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki deprem, 10.02 kilometre derinlikte kaydedildi.

          Saniyeler sonra merkez üssü yine Kütahya Simav olan bir deprem daha meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

          Saat 07:17'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 8.4 kilometre olarak ölçüldü.

          Saat 07:20'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05:32’de Ege Denizi açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Muğla’nın Datça ilçesine 135.11 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yerin 5.78 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          İZMİR DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 01:37’de Ege Denizi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          İzmir’in Karaburun ilçesine 51.53 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 8.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 5

          1 AĞUSTOS 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

          2025-08-01 07:20:31 39.24944 28.97694 11.89 ML 3.0 Simav (Kütahya)

          2025-08-01 07:15:56 39.24528 28.96583 11.19 ML 3.8 Simav (Kütahya)

          2025-08-01 07:15:26 39.26806 28.95167 10.02 ML 3.4 Simav (Kütahya)

          2025-08-01 05:58:49 39.23667 28.96889 14.93 ML 2.7 Simav (Kütahya)

          2025-08-01 05:32:33 35.8575 26.355 5.78 ML 2.9 Ege Denizi - [135.11 km] Datça (Muğla)

          2025-08-01 05:11:06 40.07278 41.15444 16.43 ML 2.5 Yakutiye (Erzurum)

          2025-08-01 04:33:19 40.83833 28.27056 15.07 ML 2.5 Marmara Denizi - [25.38 km] Silivri (İstanbul)

          2025-08-01 01:37:15 38.97333 25.97306 8.27 ML 3.8 Ege Denizi - [51.53 km] Karaburun (İzmir)

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
        Altın fiyatları yatay seyirde
        Altın fiyatları yatay seyirde
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Habertürk Anasayfa