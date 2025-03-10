Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son Depremler Kandilli/AFAD Verileri: Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Mart 2025 Yakınımdaki depremler listesi

        Son depremler listesi 10 Mart 2025 Kandilli/AFAD: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla en son nerede deprem olduğu ve büyüklüğü gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Mart 2025 Pazartesi son depremler sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 07:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 10 Mart Pazartesi günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi bugün medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, Malatya’da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Ege Denizi'nde de sarsıntılar sürüyor. İşte, 10 Mart 2025 Son depremler listesi Kandilli/AFAD verileri…

        • 2

          MALATYA’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:22’de Malatya’nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 11.3 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Habertürk Anasayfa