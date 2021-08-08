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Son depremler Kandilli ve AFAD - 8 Ağustos: Ege beşik gibi! Deprem mi oldu?

Son depremler tablosu 8 Ağustos Pazar günü Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasına ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için güncel deprem tablosunu haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

08.08.2021 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son depremler Kandilli ve AFAD - 8 Ağustos: Ege beşik gibi! Deprem mi oldu?

Son dakika depremler listesi son bir haftadır Ege'de meydana gelen depremler sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için 8 Ağustos güncel depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.08 10:36:55  38.9332   26.0722        5.6      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.08 10:31:10  36.4478   27.1680        5.8      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 10:22:41  36.2898   27.1940        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 10:13:55  36.3250   27.2000        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 10:01:38  36.5100   27.5487        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 09:34:10  39.8403   26.1710        5.1      -.-  1.7  -.-   CAMOBA-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel
2021.08.08 09:28:59  36.2598   27.1198       19.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 09:26:55  36.3712   27.1815        9.5      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 09:21:40  36.2797   27.1333       10.9      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 09:06:23  40.8012   34.0552       18.1      -.-  1.9  -.-   OVACIK-YAPRAKLI (CANKIRI)                         İlksel
2021.08.08 08:55:00  36.3230   27.1955        5.8      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 08:42:46  36.2688   27.0958       22.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 08:13:13  37.8858   26.7450        5.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.08.08 08:03:05  36.2650   27.1042       14.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 07:06:49  36.3318   27.1897        8.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 06:51:02  36.2917   27.1020       22.7      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 06:47:44  36.2457   27.1685       13.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 06:33:13  37.5630   29.2210        5.3      -.-  1.8  -.-   SERINHISAR (DENIZLI)                              İlksel
2021.08.08 05:55:57  36.3188   27.0132        7.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 05:31:14  36.3010   27.1747       15.3      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 05:25:59  36.2235   27.2215       24.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 05:19:52  36.2855   27.1620       14.4      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 05:16:45  36.2393   27.1692       28.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 04:59:33  38.9942   26.1227       10.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.08 04:58:19  37.8395   27.1237        9.9      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.08 04:45:24  36.3802   27.1728       10.5      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 04:34:27  38.9607   26.0955        8.2      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.08 03:19:53  38.9625   26.1220        9.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.08 02:44:02  36.2505   27.2122       24.7      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 02:15:59  38.9625   26.0918        5.8      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.08 01:51:53  37.4275   29.8010        8.5      -.-  2.5  -.-   DEREKOY-KARAMANLI (BURDUR)                        İlksel
2021.08.08 01:49:41  37.3750   29.7510        5.0      -.-  1.6  -.-   SAZAK-TEFENNI (BURDUR)                            İlksel
2021.08.08 01:24:22  38.9212   35.6787        7.3      -.-  1.9  -.-   SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)                      İlksel
2021.08.08 01:00:59  36.2040   27.1880       19.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 00:55:15  36.3470   26.9953        9.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 00:33:06  36.3383   27.1707       25.3      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.08 00:31:51  36.2647   27.0457       22.9      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.08 00:25:29  36.3227   27.0923       14.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.07 23:38:21  36.3870   27.0760       15.4      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.07 22:31:12  37.8765   27.3365       15.2      -.-  1.9  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2021.08.07 22:18:24  39.9868   27.4557       16.9      -.-  2.8  -.-   KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR)                  İlksel
2021.08.07 22:06:50  36.2673   27.0847       22.1      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.07 21:56:49  36.2900   26.9527       18.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.07 21:48:17  36.3490   27.0215        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.07 21:44:20  36.2823   27.0782        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.07 21:31:48  36.3158   27.1485        5.0      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.07 21:26:13  36.1933   27.0660        7.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:

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