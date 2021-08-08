Son dakika depremler listesi son bir haftadır Ege'de meydana gelen depremler sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için 8 Ağustos güncel depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.08 10:36:55 38.9332 26.0722 5.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.08 10:31:10 36.4478 27.1680 5.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 10:22:41 36.2898 27.1940 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 10:13:55 36.3250 27.2000 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 10:01:38 36.5100 27.5487 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 09:34:10 39.8403 26.1710 5.1 -.- 1.7 -.- CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.08.08 09:28:59 36.2598 27.1198 19.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 09:26:55 36.3712 27.1815 9.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 09:21:40 36.2797 27.1333 10.9 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 09:06:23 40.8012 34.0552 18.1 -.- 1.9 -.- OVACIK-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel
2021.08.08 08:55:00 36.3230 27.1955 5.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 08:42:46 36.2688 27.0958 22.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 08:13:13 37.8858 26.7450 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.08 08:03:05 36.2650 27.1042 14.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 07:06:49 36.3318 27.1897 8.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 06:51:02 36.2917 27.1020 22.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 06:47:44 36.2457 27.1685 13.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 06:33:13 37.5630 29.2210 5.3 -.- 1.8 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2021.08.08 05:55:57 36.3188 27.0132 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 05:31:14 36.3010 27.1747 15.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 05:25:59 36.2235 27.2215 24.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 05:19:52 36.2855 27.1620 14.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 05:16:45 36.2393 27.1692 28.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 04:59:33 38.9942 26.1227 10.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.08 04:58:19 37.8395 27.1237 9.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.08 04:45:24 36.3802 27.1728 10.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 04:34:27 38.9607 26.0955 8.2 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.08 03:19:53 38.9625 26.1220 9.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.08 02:44:02 36.2505 27.2122 24.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 02:15:59 38.9625 26.0918 5.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.08 01:51:53 37.4275 29.8010 8.5 -.- 2.5 -.- DEREKOY-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2021.08.08 01:49:41 37.3750 29.7510 5.0 -.- 1.6 -.- SAZAK-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2021.08.08 01:24:22 38.9212 35.6787 7.3 -.- 1.9 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2021.08.08 01:00:59 36.2040 27.1880 19.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 00:55:15 36.3470 26.9953 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 00:33:06 36.3383 27.1707 25.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.08 00:31:51 36.2647 27.0457 22.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.08 00:25:29 36.3227 27.0923 14.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.07 23:38:21 36.3870 27.0760 15.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.07 22:31:12 37.8765 27.3365 15.2 -.- 1.9 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.08.07 22:18:24 39.9868 27.4557 16.9 -.- 2.8 -.- KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.08.07 22:06:50 36.2673 27.0847 22.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.07 21:56:49 36.2900 26.9527 18.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.07 21:48:17 36.3490 27.0215 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.07 21:44:20 36.2823 27.0782 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.07 21:31:48 36.3158 27.1485 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.07 21:26:13 36.1933 27.0660 7.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:
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