Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 10 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 10 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:29'da Muğla Menteşe'de 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.10 08:29:06 37.2183 28.5517 5.4 -.- 2.4 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel

2021.07.10 08:26:53 37.2380 28.5535 5.5 -.- 2.5 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel

2021.07.10 06:13:24 37.0478 36.1308 8.0 -.- 2.4 -.- SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2021.07.10 06:13:08 38.9352 26.1207 10.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.10 06:01:27 38.7585 25.5590 8.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.10 05:46:59 37.8390 27.0077 7.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.10 05:44:27 36.3903 27.1677 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.10 05:25:23 38.9785 26.0920 6.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.10 05:09:20 36.3492 26.9757 9.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.10 05:06:48 38.9463 26.0388 10.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.10 03:57:13 36.3785 27.0940 7.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.10 02:56:28 38.9448 26.0063 6.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.10 02:42:57 38.9477 26.0160 9.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel

2021.07.10 02:35:24 37.2310 28.5968 4.9 -.- 2.2 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel

2021.07.10 02:28:46 36.1535 31.5690 25.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.10 02:20:47 37.2222 28.5608 5.3 -.- 1.4 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel

2021.07.10 02:19:37 37.2425 28.5165 8.6 -.- 1.6 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel

2021.07.10 02:07:44 38.1042 27.0382 12.8 -.- 1.5 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.07.10 00:28:08 38.9347 25.9613 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.10 00:17:20 37.9338 28.7763 5.0 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2021.07.10 00:00:01 38.9625 26.0377 9.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel