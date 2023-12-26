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        Haberler Gündem Son depremler| Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 26 Aralık Salı bugün son depremler

        Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem! AFAD ve Kandilli ile 26 Aralık son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi anbean tüm olan depremleri kaydediyor. AFAD'dan alınan bilgilere göre bugün Hatay'da 3.2 ve Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 26 Aralık Salı günü meydana gelen depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 09:19 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:19
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        • 1

          Son depremler listesi 26 Aralık Salı... Bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin her bir ili küçük ölçeklerde sallanıyor. Birçok vatandaş, "Az önce deprem mi oldu?" veya "Son depremler" aramasını yaparken AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesini vatandaşlara sunuyor. İşte, 26 Aralık Salı son depremler listesi...

        • 2

          HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TA ARKA ARKAYA DEPREM!

          AFAD verilerine göre sabah saat 04.43'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı şekilde Hatay Antakya'da da sabah 06.30'da 3,2 büyüklüğünde başka bir deprem yaşandı.

        • 3
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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