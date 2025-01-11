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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: Hatay’da deprem oldu! 11 Ocak az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: Hatay'da deprem oldu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli son depremler listesini anlık duyuruyor. En ufak sarsıntı da dahil az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. İ AFAD, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 4.32 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. İşte, 11 Ocak 2025 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi ve büyüklükleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:00
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        • 1

          Son dakika depremler güncel olarak AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde saat 04.18 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' soruları bu sebeple sıklıkla gündeme taşınıyor. İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi son depremler listesi

        • 2

          SON DEPREMLER

          HATAY’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde saat 04.18 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 4.32 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

          ISPARTA’DA DEPREM

          AFAD son depremler listesine göre Isparta Yalvaç’ta 08.00 sıralarında 1.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          MANİSA’DA DEPREM

          AFAD son depremler listesine göre Manisa Kırkağaç 08.00 sıralarında 1.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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