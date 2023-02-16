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SON DEPREMLER GÜNCEL | 16 Şubat 2023 AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Deprem bölgesinde artçı depremler sürüyor! 16 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Felaketin yaşandığı bölgede artçı depremler devam ediyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlarımızın gözü deprem mi oldu, en son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorusuna çevrildi. İşte 16 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile artçı depremler...

Giriş: 16.02.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler büyük bir felakete yol açtı. Bölgede artçı depremler de yaşanmaya devam ediyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte 16 Şubat 2023 son depremler listesi haberimizde...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    AFAD, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • 16 ŞUBAT DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR

    Kahramanmaraş Türkoğlu'nda saat 08.56'da 3.8 büyüklüğünde,

    Malatya Battalgazi'de saat 08.18'de 4.4 büyüklüğünde,

    Gaziantep Nurdağı'nda saat 07.58'de 3.5 büyüklüğünde,

    Kahramanmaraş Onikişubat'ta saat 06.02'de 3.5 büyüklüğünde,

    Adıyaman Sincik'te saat 04.55'te 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. Haberimiz güncellenecektir.)

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 16 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     

  • AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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