Ege Denizi ve Osmaniye'de deprem! İşte AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Türkiye'deki tüm depremler anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Bu verilere göre; 3 Ocak günü sabah saatlerinde Ege Denizi ve Osmaniye'de 2 ve üzeri büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İşte, 3 Ocak Çarşamba 2024 güncel AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin neredeyse tüm illeri anlık olarak küçük depremle sallanıyor. 3 Ocak Çarşamba günü için çok büyük depremler kaydedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına 2 ve üzeri büyüklüğe sahip üç deprem yakalandı. İşte, 3 Ocak Çarşamba günü meydana gelen depremler ile son depremler listesi...
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OSMANİYE'DE 2.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Osmaniye'nin Kesikkeli, Kadirli Köyü'nde saat 06.43'te Kandilli verilerine göre 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı depremi AFAD 2.7 olarak ölçtü.
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EGE DENİZİ'NDE 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU
Ege Denizi'nde saat 06.40'ta meydana gelen deprem Kandilli'de 2.4 olarak ve Kuşadası Körfezi merkezli olarak geçerken, aynı deprem AFAD'da 2.3 olarak kaydedildi.
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