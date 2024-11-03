Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 3 Kasım 2024 son depremler listesi...
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Ülkemizde yaşanan son depremler listesi güncel olarak aktarılıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son depremler listesi 3 Kasım Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi...
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İRAN'DA DEPREM
İran'ın Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16'da kaydedildi.
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AFYONKARAHİSAR’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Afyonkarahisar’da deprem meydana geldi. Saat 8.10’da yaşanan depremin merkez üssü Afyon Merkez olarak belirlendi.
Büyüklüğü 1.1 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 7.12 km olarak ölçüldü.
KAYSERİ’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Kayseri’de deprem meydana geldi. Saat 8.06’da yaşanan depremin merkez üssü Bünyan olarak belirlendi.
Büyüklüğü 2.4 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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