AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri günlük olarak yayınlıyor. Peki "Son dakika deprem mi oldu, nerede?" İşte anlık verilerle 23 Haziran Perşembe güncel depremler listesi...

23 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

23 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.23 07:31:20 36.9535 27.6197 4.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.23 07:03:45 37.0625 28.4100 1.9 -.- 1.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.23 06:58:13 34.8002 23.8193 27.0 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.23 05:03:38 34.5890 32.1845 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.23 04:05:34 38.7010 44.4377 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.06.23 03:54:01 36.0378 29.1033 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.23 03:28:33 40.2068 33.3923 9.0 -.- 2.7 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA) İlksel

2022.06.23 02:25:21 35.7775 30.9590 14.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.23 02:08:33 37.6552 37.9162 6.6 -.- 2.2 -.- YELBASTI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2022.06.23 01:44:22 40.9525 35.7553 5.3 -.- 2.1 -.- KAYACIK-HAVZA (SAMSUN) İlksel

2022.06.23 01:13:38 35.1188 25.2912 5.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.23 00:00:37 39.8238 24.0875 17.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel