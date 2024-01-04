Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER CANLI |Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 4 Ocak 2024

        Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli 4 Ocak son depremler listesi

        Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 4 Ocak Perşembe günü, günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün son deprem nerede ne zaman oldu? İşte merak edilip araştırılan AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SON DEPREMLER LİSTESİ 4 OCAK... Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman oldu? Günün ilk ışıklarıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son depremler AFAD ve Kandilli rasathaneleri tarafından anbean kaydediliyor. İşte 4 Ocak son depremler listesi...

        • 2

          SON DEPREM NEREDE NE ZAMAN OLDU?

          AFAD ve Kandilli verilerine göre 4 Ocak Pazartesi günü saat 08.00'e kadar yurt içerisinde 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmedi.

        • 3

          Ancak hissedilir büyüklükte bir deprem meydana geldiğinde yaşanan depremin AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen verilerini aşağıdaki uzantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Takla atıp alev alan otomobilde yanarak öldü!
        Takla atıp alev alan otomobilde yanarak öldü!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil
        ABD: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Habertürk Anasayfa