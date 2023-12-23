Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 23 Aralık tablosu
Deprem mi oldu? Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli rasathaneleri tarafından gün içerisinde meydana gelene depremler anlık olarak kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 23 Aralık listesi...
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SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ARALIK... Son depremler 23 Aralık Cumartesi günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 23 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...
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SON DEPREM NEREDE OLDU?
Kandilli ve AFAD verilerine göre bugün yurt genelinde ve sınırlarımızda 3.0 ve üzeri büyüklüklete herhangi bir deprem kaydedilmedi.
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Olası bir deprem Kandilli ve AFAD rasathaneleri tarafından anbean kaydediliyor. Aşağıda verdiğimiz bağlantılar üzerinden anlık güncel ve canlı son depremler listesini sorgulayabilirsiniz.
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