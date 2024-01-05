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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER CANLI |Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi 5 Ocak 2024

        Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli 5 Ocak son depremler listesi

        Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 5 Ocak Cuma günü, günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün son deprem nerede ne zaman oldu? İşte merak edilip araştırılan AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 00:23 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:23
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        • 1

          SON DEPREMLER LİSTESİ 5 OCAK... Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman oldu? Günün ilk ışıklarıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son depremler AFAD ve Kandilli rasathaneleri tarafından anbean kaydediliyor. İşte 5 Ocak son depremler listesi...

        • 2

          SON DEPREM NEREDE NE ZAMAN OLDU?

          AFAD ve Kandilli verilerine göre 4 Ocak Pazartesi günü saat 08.00'e kadar yurt içerisinde 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem kaydedilmedi.

        • 3

          Ancak hissedilir büyüklükte bir deprem meydana geldiğinde yaşanan depremin AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen verilerini aşağıdaki uzantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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