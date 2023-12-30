SON DEPREMLER LİSTESİ 30 ARALIK... Son depremler 30 Aralık Cumartesi günü listesi Hatay'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sornasında yakından bekleniyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler 30 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...