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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER CANLI | Hakkari ve Van'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ocak 2024 liste

        Hakkari ve Van'da peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Yılbaşı akşamı üst üste depremlerle sallanan Hakkari, geçtiğimiz akşam yine 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Öte yandan sabahın ilk saatlerinde Van'dan da deprem haberi geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaşanan depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 2 Ocak listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 07:44 Güncelleme: 02.01.2024 - 07:44
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        • 1

          SON DEPREMLER LİSTESİ 1 OCAK... Son depremler 2 Ocak Salı günü listesi Hakkari ve Van'da meydana gelen son depremlerin ardından yakından takip ediliyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte son depremler 2 Ocak AFAD ve Kandilli tablosu...

        • 2

          HAKKARİ'DE DEPREM

          AFAD verilerine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 Ocak Pazartesi saat 22.54te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 5 kilometre altında derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          VAN GÜNE DEPREMLE UYANDI!

          Van'ın Tuşba İlçesi'nde saat 06.10'da 3.2 büyüklüğünde deprem emydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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