SON DEPREMLER LİSTESİ 1 OCAK... Son depremler 2 Ocak Salı günü listesi Hakkari ve Van'da meydana gelen son depremlerin ardından yakından takip ediliyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte son depremler 2 Ocak AFAD ve Kandilli tablosu...