Son depremler 6 Ocak Cumartesi... Bir deprem bölgesi olan Türkiye dünden beri sallanıyor. Bolu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin yanı sıra; AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileri 2 üzeri birçok deprem kaydetti. İşte, 6 Ocak Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler...