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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER: Bolu'da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık son depremler listesi 6 Ocak Cumartesi

        Antalya ve Bolu'da deprem! İşte AFAD ve Kandilli verileriyle 6 Ocak Cumartesi son depremler listesi

        Ülkedeki tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. 5 Ocak günü itibarıyla Bolu ve Antalya'da 2 ve üzeri olan iki deprem meydana geldi. İşte, 6 Ocak Cumartesi 2024 son dakika AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 01:16 Güncelleme: 06.01.2024 - 01:16
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        • 1

          Son depremler listesi 6 Ocak Cumartesi... Türkiye'nin birçok ili dün geceden beri küçük çaplı depremlerle sallanıyor. Ancak Bolu ve Antalya'da olan iki deprem büyüklükleri ile öne çıkıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle son depremler anbean kaydediliyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi günü son depremler listesi...

        • 2

          BOLU'DA KORKUTAN DEPREM!

          AFAD'da yer alan bilgilere göre Bolu'da saat 01.03'de yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          ANTALYA'DA 2.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi güncel verilerine göre; Antalya Konyaaltı'nda gece 00.26'da 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı deprem AFAD'da 2.6 olarak ölçüldü.

        • 4

          BOLU 2.6 İLE SALLANDI!

          Başka bir son dakika depremlerde Bolu geliyor. Sabaha karşı 03.50'de Bolu, Mesçiçele'de 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aynı deprem AFAD verilerine göre; Bolu'nun merkezinde ve 2.3 büyüklüğünde oldu.

        • 5
        • 6
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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