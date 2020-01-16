Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Bingöl'ün Balpınar ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.4 olarak geçti. Bizde sizler için 16 Ocak Perşembe günü en son depremler listesini hazırladık. İşte 16 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 16 OCAK

Büyüklük 2.4 (ML) Yer Bingöl - Merkez Enlem 38.8471 (K) Boylam 40.4095 (D) Derinlik 7.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.16 07:07:50 38.8158 40.4037 8.9 -.- 2.8 -.- BALPINAR-(BINGOL) 2020.01.16 05:56:32 39.3785 25.6565 10.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI 2020.01.16 03:32:48 39.6978 26.5685 8.5 -.- 1.7 -.- ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE) 2020.01.16 02:12:55 38.1782 27.3097 6.4 -.- 1.7 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 2020.01.16 01:34:18 38.6917 38.1183 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) 2020.01.16 01:16:16 37.7742 29.6928 13.6 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) 2020.01.16 01:01:50 37.8688 29.5920 8.8 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 2020.01.16 00:42:13 36.1255 27.6342 13.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2020.01.15 23:53:29 36.4393 29.4418 4.8 -.- 1.5 -.- CAMLIKOY-KAS (ANTALYA) 2020.01.15 23:49:06 39.8995 39.1802 5.0 -.- 2.3 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) 2020.01.15 23:44:35 37.6703 35.8498 14.0 -.- 1.8 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 2020.01.15 23:38:40 37.7628 35.5702 4.7 -.- 1.8 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 2020.01.15 23:06:37 39.4577 40.8805 28.3 -.- 1.9 -.- SARIKASIK-CAT (ERZURUM) 2020.01.15 21:45:52 37.0175 28.1200 4.9 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2020.01.15 20:10:08 37.2575 30.3383 1.7 -.- 1.7 -.- YAKAKOY-KORKUTELI (ANTALYA) 2020.01.15 20:00:40 38.6508 30.6092 5.0 -.- 2.1 -.- HALIMORU-(AFYONKARAHISAR) 2020.01.15 19:11:41 38.6457 30.4595 18.4 -.- 1.5 -.- DADAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 2020.01.15 18:37:42 38.6613 26.6707 8.6 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2020.01.15 15:25:03 38.8515 25.9878 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENİZİ