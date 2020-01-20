Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.6 olarak geçti. Bizde sizler için 20 Ocak Pazartesi günü en son depremler listesini hazırladık. İşte 20 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 20 OCAK

Büyüklük 2.6 (ML) Yer Karadeniz, 4.17 km. Amasra (Bartin) Enlem 41.8018 (K) Boylam 32.4168 (D) Derinlik 3.30 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.20 19:12:25 38.0000 42.7942 5.0 -.- 1.9 -.- YASLIKAVAK-BAHCESARAY (VAN) 2020.01.20 18:40:39 41.7958 32.3735 5.4 -.- 2.7 -.- AMASRA (BARTIN) 2020.01.20 18:08:13 38.0082 42.8435 15.3 -.- 2.6 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) 2020.01.20 18:07:22 36.4998 28.7555 21.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2020.01.20 17:47:38 39.0392 27.8640 6.2 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.20 17:41:13 38.2077 35.2035 0.0 -.- 1.9 -.- YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI) 2020.01.20 17:01:51 37.8758 29.3188 8.4 -.- 2.7 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 2020.01.20 17:00:18 36.4455 27.7447 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2020.01.20 16:39:32 37.0587 28.2875 0.0 -.- 2.0 -.- KUYUCAK-(MUGLA) 2020.01.20 16:06:05 41.6795 32.5292 10.1 -.- 2.1 -.- DARIOREN-(BARTIN) 2020.01.20 16:01:28 39.8050 33.0293 9.1 -.- 1.7 -.- TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) 2020.01.20 15:57:16 40.1540 31.7827 17.5 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 2020.01.20 15:27:44 37.2502 23.6108 93.8 -.- 3.4 3.7 YUNANISTAN 2020.01.20 12:46:03 36.8935 27.7288 17.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2020.01.20 12:04:11 37.2410 28.2662 0.0 -.- 1.5 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) 2020.01.20 10:50:00 39.9143 30.4235 5.0 -.- 2.4 -.- KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR) 2020.01.20 09:53:04 38.5975 31.3030 6.2 -.- 2.1 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 2020.01.20 08:18:35 37.6678 29.7693 19.2 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-YESILOVA (BURDUR) 2020.01.20 06:54:35 39.0572 27.8528 8.5 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.20 06:05:07 39.0480 27.8443 9.7 -.- 3.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)